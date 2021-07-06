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В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой в Сочи

В МЧС сообщили о стабилизации ситуации с непогодой в Сочи
Экскаватор расчищает дорогу в подтопленном поселке Кепша Адлерского района
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Более 700 человек привлечены для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в Сочи, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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"В Сочи силы МЧС России по Краснодарскому краю черноморского и азовского побережья переведены в режим чрезвычайной ситуации. На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий погодных явлений на территории Сочи задействовали 742 человека и 329 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за циклона в воскресенье в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС.

Сочи МЧС РФ Краснодарский край

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