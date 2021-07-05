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Стихия в Сочи разрушила дороги и пляжи

Стихия в Сочи разрушила дороги и пляжи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Оперативные службы Сочи продолжают устранять последствия стихии в Адлерском и Хостинском районах курорта и готовятся к очередной непогоде, передал корреспондент "Интерфакса".

Основной удар стихии пришелся на Хостинский и Адлерский районы. Практически разрушены пляжи Адлера. По данным властей курорта, там с моря на сушу обрушились несколько смерчей. Сейчас пляжи завалены мусором и упавшими деревьями.

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В Хостинском районе отмечены заторы на дорогах, там размыты пляжи, дороги пострадали от селей. Большинство горожан не смогли добраться до работы.

Оперативные службы продолжают откачивать воду с придомовых территорий. Отменены занятия в учреждениях культуры и образования.

В Хостинской больнице №3 спасатели завершили работы по откачке воды из технического здания, где находится архив. По данным спасателей, пострадавших нет.

В Кудепсте продолжают откачивать воду и расчищать пляжи от мусора. В поселке Кепша экскаваторы насыпают дамбу, защищающую поселок подступающей речной воды.

В районах подтопления работают сотрудники полиции, где отдельные участки автомобильной дороги размыты, жилые дома и приусадебные участки подтоплены.

По данным синоптиков, меньше чем за сутки в Сочи выпала месячная норма осадков. Последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.

По данным МЧС России, продолжает действовать штормовое предупреждение. В ближайшие часы в Сочи возможны новые ливни с градом и сильным ветром.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник заявил в эфире "Россия 24", что "до завтрашнего дня будет особая команда, и все наши туристы и жители смогут посетить пляжи и самые лучшие места нашего города". Он отметил, что людей и техники достаточно.

По его словам, с пострадавшими от стихии горожанами работают психологи. "В целом ситуация в городе стабильная. Мониторинговые группы устанавливают ущерб", - сказал Копайгородский.

Ранее сообщалось, что накануне в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от падения деревьев. Без электроснабжения остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС.

Сочи

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