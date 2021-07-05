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Федеральная трасса Джубга-Сочи перекрыта из-за сошедшего селя

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сошедший сель перекрыл движение по федеральной трассе Джубга-Сочи, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Краснодарскому краю.

"На 65-м км Джубга-Сочи в районе поселка Гезель-Дере сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто две полосы движения в обоих направлениях. По одной в каждом направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают инструкторы ДПС и спецтехника, проезжую часть очищают от грунта. Ликвидируются последствия верхового оползня.

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине.

Власти Сочи продолжают работы по восстановлению подтопленных территорий и домовладений после стихийного бедствия из-за непогоды.

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"Утром в Сочи уровень воды в реках достиг неблагоприятных отметок, реки Адлерского и Хостинского районов вышли из берегов. Произошли локальные подтопления территорий и домовладений, всего 59", - сказал в эфире телеканала Россия 24 (ВГТРК) мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

Он отметил, что в поселке Хоста вода зашла в техническое помещение горбольницы №3. Воду откачали. Сейчас больница работает в штатном режиме.

"В поселке Кепша из берегов вышла река. Была затоплена улица Песочная. Специалисты заблаговременно эвакуировали детский сад: трое взрослых и пятеро детей. Всего в целом в населённом пункте проживает 280 человек. В зоне подтопления оказались шесть многоэтажных многоквартирных домов", - подчеркнул градоначальник.

По его словам, циклон из Сочи ушел. В круглосуточном режиме идет процесс восстановления города после стихии.

Накануне в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. В настоящее время последствия стихии устраняют порядка 300 спасателей.

Сочи

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