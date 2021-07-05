Около 200 придомовых территорий подтопило в Славянском районе Кубани

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС оказывают помощь жителям Славянского района Краснодарского края, где подтопило 195 придомовых территорий, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о том, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений, выпало 25 мм осадков за 1 час, произошло подтопление 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода (5-10 см). Подтопленных социально значимых объектов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация населения в пункты временного размещения не требуется. На наиболее сложных участках работает водооткачивающая техника. Создан оперативный штаб по ликвидации подтопления муниципального образования. Работа комиссии по оценке ущерба приступит к работе после ликвидации последствий подтопления. Всего к ликвидации последствий погодных условий привлечены 50 человек и 18 единиц техники.

В свою очередь, глава района Роман Синяговский сообщил у себя в инстаграме, что для размещения жителей подготовлены 80 мест: в гостинице и в пункте на базе школы N5 со необходимым оснащением для пребывания людей оснащением. Там уже разместилась одна семья с ребенком.

Ранее сообщалось, что из-за циклона в воскресенье в Сочи прошел ураган, который снес более 30 деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах. Подразделения МЧС России работают в режиме ЧС. К устранению последствий разгула стихии привлекали 300 спасателей.