На Урале из-за ливней несколько домов ушли под воду по самую крышу

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Верхняя Салда и Горноуральский городской округ (Свердловская область) сильно пострадали из-за гроз и ливней, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Всего в Верхней и Нижней Салде затоплены свыше 50 домов, некоторые из них - по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. Развернуты пункты временного размещения", - написал он в понедельник в своем аккаунте в инстаграме.

Губернатор также отметил, что в селе Николо-Павловское эвакуированы 24 человека, в том числе дети.

Также, по его данным, из-за проливного дождя накануне в области разлилась река Черемшанка, и вода подступила к деревне Никитино, однако угрозы для подтопления жилых домов в ней пока нет.

"На месте работает МЧС, спасатели оказывают пострадавшим помощь. Я внимательно слежу за ситуацией, подключены все необходимые силы. Направил туда министра общественной безопасности Александра Кудрявцева и министра природных ресурсов Алексея Кузнецова", - подчеркнул Куйвашев.

По информации главы региона, в деревне Нелоба, где из-за дождей размыло дорогу, после спада уровня воды в реке начнутся ремонтно-восстановительные работы.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС в свою очередь сообщила, что в городе Верхняя Салда остаются подтопленными 54 дома, 49 придомовых территорий и 30 садовых участков. Для борьбы с последствиями дождевого паводка в муниципалитет направлена аэромобильная группировка ведомства - 45 специалистов специализированной пожарно-спасательной части из Екатеринбурга на девяти единицах спецтехники, а также 21 спасатель из Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и четыре единицы спецтехники.

Кроме того, на место ЧС для контроля за действиями сил и средств прибыл начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Всего в ликвидации последствий разгула стихии задействованы 273 человека и 73 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в свердловском селе Николо-Павловское (Горноуральский городской округ) из-за сильных ливней и, как следствие, повышения уровня воды в местной реке подтопило 74 придомовых участка, 20 частных жилых домов, а также размыло часть дороги.

Из-за обильных осадков и увеличенного сброса воды на Верхнесалдинском и Исинском ГТС в Нижней Салде подтоплено 16 домов, в том числе десять садовых, в Верхней Салде - 19 домов, включая два садовых. Также вода залила более 70 придомовых участков. В обоих муниципалитетах введен режим ЧС.

Кроме того, в связи с подтоплением территории около 300 детей эвакуировали с территории двух детских загородных лагерей в Верхней Салде (Свердловская область).

Также ливни размыли три дамбы, предназначенные для создания водоемов по мелиорации садоводческих участков в районе поселка Вилюй, а селевой поток - дорогу в деревню Нелоба, затруднен проезд и в деревню Никитино.

По данным облпрокуратуры, существует угроза подтопления еще в двух муниципалитетах - деревне Соседкова и селе Краснополье (Горноуральский городской округ). Власти округа в понедельник ввели в них режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура в связи с подтоплением участков и домов проводит проверки.