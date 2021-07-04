Более ста объектов попали в зону подтопления на юго-западе Крыма

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Более ста объектов, большинство их которых жилые, подтопило за воскресенье в Бахчисарайском районе Крыма после ливней, сообщил вице-премьер республики Евгений Кабанов.

"Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 - жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта - это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта", - сказал Кабанов журналистам.

По его словам, ночью в зоне подтоплений будут дежурить 60 спасателей и 11 единиц техники, так как к утру снова ожидаются дожди. В понедельник к восстановительным работам приступят сто человек и 18 единиц техники.

Вице-премьер уточнил, что сейчас жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает. Электроснабжение всех абонентов должны восстановить к полуночи. Из психоневрологического интерната около 30 пациентов эвакуировали, лежачих перенесли на верхние этажи.

Очередные ливни начались в Крыму в ночь на воскресенье. Около 6 тысяч абонентов в разных муниципалитетах остались без электричества.

Больше всего происшествий в Бахчисарайском районе, где выпало две месячные нормы осадков: две реки вышли из берегов, сошло несколько селей, из частных домов эвакуированы более 60 человек. По предварительной информации, одна женщина погибла, но ее тело пока не нашли, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Ранее власти Бахчисарайского района объявили режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за подтоплений после ливня.