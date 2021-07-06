Пропавший Ан-26 принадлежит "Камчатскому авиационному предприятию"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет Ан-26, связь с которым пропала на Камчатке, принадлежит местному авиапредприятию, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Экипаж перестал выходить на связь днем 6 июля по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану и пропал с радаров.

"В аэропорт назначения судно в установленное время посадку не совершило", - сообщило надзорное ведомство.

По предварительным данным прокуратуры, на борту самолета находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.

В управлении МЧС по региону и в администрации края сообщили, что на борту был 21 пассажир и шесть членов экипажа. По данным МЧС, среди пассажиров был один ребенок, по данным краевого правительства - двое детей в возрасте до 12 лет.

Самолет и людей ищут.

Ан-26 мог разбиться по уточненным данным вблизи угольного разреза на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Ранее источник агентства предполагал, что самолет мог упасть в море.

Среди версий катастрофы - плохая видимость, отказ техники и ошибка пилотов.

В районе поселка Палана сейчас низкая облачность, дождя, нет, дует слабый ветер, сообщили "Интерфаксу" в камчатском Гидрометеоцентре.

По поручению губернатора Владимира Солодова создан штаб, который возглавил вице-премьер - министр специальных программ Камчатского края Александр Заболиченко. В штаб также вошли представители МЧС, краевого Минтранса, авиационного предприятия, которому принадлежит самолет.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.