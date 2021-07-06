Возможное место падения Ан-26 на Камчатке еще не нашли

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В МЧС РФ пока не подтверждают информацию об установлении возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на Камчатке.

"Информация об обнаружении спасателями возможного места падения пассажирского самолёта Ан-26 на данный момент МЧС России не подтверждается. Поиск продолжается", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие".

На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.