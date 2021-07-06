Слабый аварийный сигнал заметили в Охотском море после пропажи Ан-26

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно его издает аварийный радиобуй пропавшего самолета Ан-26, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Зафиксирован очень слабый радиосигнал. Предположительно - это радиомаяк бортовых самописцев пропавшего Ан-26. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна", - сказал источник.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что еще один вертолёт Ми-8 со спасателями на борту вылетел в городской округ "поселок Палана" для поиска самолета. Там отметили, что при необходимости будет привлечена дополнительная авиация. На Камчатке на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России открыт номер "горячей линии" для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до посадки была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными. Самолет ищут в море и на суше.

По словам источника "Интерфакса", на борту пропавшего самолета находилась глава городского округа "Поселок Палана" - административного центра Корякского округа - Ольга Мохирева.