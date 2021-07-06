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Прокурор запросил для экс-директора "Титановой долины" 14 лет колонии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прокурор попросил Октябрьский суд Екатеринбурга назначить бывшему гендиректору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, обвиняемому во взяточничестве, 14 лет колонии строгого режима и штраф в 26 млн рублей, сообщила пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Штраф в этом случае составит двойную сумму взятки.

Также прокурор попросил лишить подсудимого права в тчение десяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в органах государственной власти и местного самоуправления.

Для обвиняемого в посредничестве - экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова - гособвинитель запросил 14 лет колонии и штраф в размере 13 млн рублей (однократная сумма взятки). Прокурор попросил его на пять лет лишить права занимать организаторские и хозяйственные должности в органах госвласти.

В суде проходят прения сторон. Процесс частично закрыт. Подсудимые находятся под домашним арестом.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов приемки-сдачи выполненных работ, а впоследствии увеличил эту сумму еще на 3 млн рублей.

17 февраля 2020 года после получения части взятки в 2,5 млн рублей его и Шилиманова задержали. Кызласову вменили вымогательство взятки (ч.6 ст.290), его подельнику - посредничество при передаче денег (ч.4 ст.291.1 УК).

В начале августа 2020 года Кызласов оставил должность гендиректора ОЭЗ "Титановая долина".

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.

ОЭЗ Титановая долина Екатеринбург Октябрьский суд Верхняя Салда Артемий Кызласов Михаил Шилиманов

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