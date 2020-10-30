Экс-гендиректора "Титановой долины" будут судить за вымогательство взятки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупции в отношении бывшего гендиректора Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что в июле 2019 года генеральный директор ОЭЗ "Титановая долина" потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 10 млн рублей за беспрепятственное подписание актов сдачи-приемки выполненных работ, а также угрожал, что помешает перечислению денег за выполненные работы.

Отмечается, что в дальнейшем генеральный директор "Титановая долина" увеличил сумму взятки на 3 млн рублей.

Уголовное дело о получении взятки с вымогательством в особо крупном размере после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

17 февраля 2020 года в рамках уголовного дела о получении взятки сотрудники УФСБ задержали в Екатеринбурге бывшего гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. По данным регионального следственного управления СКР, они были задержаны после получения части взятки в 2,5 млн рублей, являющейся частью из оговоренной суммы в размере 13 млн рублей.

Первому было предъявлено обвинение в вымогательстве взятки (часть 6 статьи 290), второму – в посредничестве при передаче денег (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

Позже суд арестовал обоих. Однако 15 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил им меру пресечения с содержания под стражей на залог: Кызласову – в размере 2,5 млн рублей, Шилиманову – 1,5 млн рублей. 16 июля они внесли деньги, а 20 июля судья подписала постановление об их освобождении из-под стражи. Прокуратура обжаловала данное решение.

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу надзорного ведомства, отменил решение об освобождении Кызласова и Шилиманова под залог и отправил обоих под домашний арест.

В начале августа стало известно, что гендиректор ОЭЗ "Титановая долина" ушел с занимаемой должности по собственному желанию.

В августе также сообщалось, что следователи предъявили окончательное обвинение Кызласову по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в особо крупном размере), Шилиманову – по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

В конце сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил Шилиманову меру пресечения в виде домашнего ареста до 17 ноября 2020 года.

Проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" реализуется с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.