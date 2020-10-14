Домашний арест экс-гендиректору "Титановой долины" продлили до 17 ноября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд до 17 ноября продлил срок домашнего ареста бывшему гендиректору Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, сообщили в пресс-службе облсуда.

Постановление Ленинского суда Екатеринбурга о продлении домашнего ареста суд оставил без изменений, апелляцию защиты - отклонил.

Кызласов и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны 17 февраля 2020 года по уголовному делу о взятке. По версии следствия, в середине 2019 года Кызласов потребовал от представителя компании-подрядчика 13 млн рублей за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. Шилиманов предложил быть посредником. Обоих задержали сотрудники областного УФСБ при передаче 2,5 млн рублей - части взятки.

Кызласову вменяют вымогательство взятки, (ч.6 ст.290), Шилиманову - посредничество (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Сначала оба были арестованы, но 15 июля Ленинский суд освободил их под залог. Прокуратура это решение оспорила, и Свердловский областной суд перевел обоих под домашний арест.

В начале августа Кызласов оставил должность гендиректора ОЭЗ "Титановая долина" по собственному желанию.

Работа по созданию ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" идет с 2010 года. Якорным резидентом первой очереди ОЭЗ общей площадью почти 300 га в Верхней Салде является Ural Boeing Manufacturing. Вторая очередь общей площадью почти 100 га разместилась в Екатеринбурге на землях аэропорта "Уктус", на эту площадку планируется привлечь до десяти резидентов.