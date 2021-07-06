Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом требует принятия жестких мер, однако такие решения, как закрытие административных границ между регионами, вряд ли заслуживают поддержки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры", - сказал Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие меры, как закрытие границ между регионами - "нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы".

"Я еще раз хотел бы повторить, что есть набор полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они могут принимать самостоятельные решения", - заключил Песков.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на вторник, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 23 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии.

Хроника коронавируса. Июль.

8
В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусомВсемирная фольклориада проходит в БашкортостанеВ Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом
Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Коронавирус

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Песков допустил сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита

Мурашко сообщил о заявках иностранных компаний на регистрацию вакцин в РФ

Суд по делу бизнесмена Израйлита согласился вызвать главу "Транснефти" как свидетеля

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке унесло жизни 28 человек. Обобщение

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

СКР озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке

Погибли все 28 человек, летевшие на разбившемся на Камчатке Ан-26

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава заявил, что людей с ВИЧ можно прививать от COVID-19

У поселка Палана найдены обломки самолета

У поселка Палана найдены обломки самолета
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');