Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом требует принятия жестких мер, однако такие решения, как закрытие административных границ между регионами, вряд ли заслуживают поддержки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные, временами жесткие меры", - сказал Песков.

Вместе с тем, он подчеркнул, что такие меры, как закрытие границ между регионами - "нельзя сказать, что это те меры, которые поддерживались бы".

"Я еще раз хотел бы повторить, что есть набор полномочий у руководителей регионов, и в зависимости от развития ситуации они могут принимать самостоятельные решения", - заключил Песков.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на вторник, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 23 378 случаев, умерли за сутки 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии.