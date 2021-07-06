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Спасательную операцию на месте крушения Ан-26 на Камчатке отложили до утра

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Спасательная операция на Камчатке по поиску потерпевшего крушение самолета Ан-26 приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий, работы возобновятся утром.

"Сейчас операция приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места крушения для вертолётов. Работы возобновятся утром", - приводит слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова его пресс-служба.

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По информации губернатора, одна часть самолета находится на сопке, в которую он врезался при заходе на второй круг, а вторая часть - в воде.

"Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолёт. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий, высоких волн пришлось временно приостановить спасательную операцию, она возобновится завтра утром", - сказал глава региона.

Самолет Ан-26, принадлежавший АО "Камчатское авиапредприятие", разбился во вторник утром на Камчатке недалеко от аэропорта Паланы. На борту судна находилось 22 пассажира и шесть членов экипажа - всего 28 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Камчатка Ан-26

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