Главы Минтранса и Росавиации отправятся на Камчатку в связи с крушением Ан-26

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Министр транспорта Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько вылетают на Камчатку для участия в поисково-спасательных работах на месте крушения пассажирского самолета Ан-26, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении отмечается, что Савельеву, возглавившему специально созданную по факту происшествия правительственную комиссию, поставлена задача оказывать необходимое содействие при проведении работ на месте ЧП, а также обеспечить поддержку родственникам пассажиров, находившихся на борту Ан-26.

Самолет Ан-26, принадлежавший АО "Камчатское авиапредприятие", разбился во вторник утром на Камчатке недалеко от аэропорта поселка Паланы. На борту судна находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа - всего 28 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки Пятибратка, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщил Тихоокеанский флот.

Для выяснения обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия во главе с министром транспорта, в ее состав вошли представители федеральных министерств и ведомств, руководства Камчатского края.

В настоящее время спасательная операция на Камчатке по поиску потерпевшего крушение самолета Ан-26 приостановлена "из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места крушения для вертолетов", цитирует губернатора Камчатского края Владимира Солодова его пресс-служба.

По информации губернатора, одна часть самолета находится на сопке, в которую он врезался при заходе на второй круг, а вторая часть - в воде. "Само место труднодоступное, туда не может приземлиться вертолет. Помимо этого, из-за неблагоприятных погодных условий, высоких волн пришлось временно приостановить спасательную операцию, она возобновится завтра утром", - сказал глава региона.

Как сообщил Солодов, 7 июля в Палану выдвинется оперативная группа, сформированная по решению премьера РФ Михаила Мишустина. "Ее возглавляет министр транспорта РФ Виталий Савельев. Мы вместе с федеральными руководителями выйдем на место. Планируем также доставить к месту крушения водолазов и специально подготовленных спасателей для работы в горной местности, чтобы обследовать место трагедии", - отметил камчатский губернатор.