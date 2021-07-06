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Метеоусловия и плохая видимость стали основными версиями крушения Ан-26

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Плохая видимость могла спровоцировать авиакатастрофу Ан-26 на Камчатке, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

"В районе катастрофы были сложные метеоусловия, очень низкая видимость. Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", - сказал источник.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил "Интерфаксу", что Ан-26 мог упасть при заходе на второй круг.

По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж, в общей сложности - 28 человек, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона. По словам источника "Интерфакса", на борту пропавшего самолета находилась глава городского округа "Поселок Палана" – административного центра Корякского округа – Ольга Мохирева.

Обломки самолета – вероятно, пропавшего утром Ан-26 – найдены возле поселка Палана на Камчатке.

Во вторник во время регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана примерно за 10 минут до посадки была потеряна связь с экипажем самолета Ан-26, принадлежащего АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

Ан-26 Камчатка

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