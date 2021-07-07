Семьи погибших пассажиров Ан-26 на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Общая сумма компенсационных выплат каждой семье погибших в авиакатастрофе на Камчатке превысит 3,5 млн рублей, стало известно на совещании в правительстве края.

"Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей и еще по 1 млн рублей - от авиакомпании", - сказал гендиректор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что по 500 тыс. рублей будет выплачено из краевого бюджета.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.