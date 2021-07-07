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Семьи погибших пассажиров Ан-26 на Камчатке получат по 3,5 млн рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Общая сумма компенсационных выплат каждой семье погибших в авиакатастрофе на Камчатке превысит 3,5 млн рублей, стало известно на совещании в правительстве края.

"Семьи погибших получат по страховке 2 млн 25 тыс. рублей и еще по 1 млн рублей - от авиакомпании", - сказал гендиректор ФКП "Аэропорты Камчатки" Александр Журавлев.

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что по 500 тыс. рублей будет выплачено из краевого бюджета.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

Одна часть фюзеляжа самолета была обнаружена на склоне сопки, вторая - замечена в море приблизительно в 4 км от побережья. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

Камчатка Ан-26

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