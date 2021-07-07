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Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке

К настоящему моменту подняты тела шести погибших

Спасатели начали извлекать из воды тела жертв крушения Ан-26 на Камчатке
Пассажирский самолет Ан-26, разбившийся на Камчатке
Фото: Александр Суров/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что спасатели начали извлекать тела людей, находившихся на борту самолета Ан-26, разбившегося на севере региона во вторник.

"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", - сказал Солодов "Интерфаксу".

Он не уточнил, сколько тел уже поднято, так как информация меняется ежеминутно.

По данным источника "Интерфакса", к настоящему моменту спасателям удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, добавил собеседник агентства.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли. В момент посадки возле аэропорта была плохая видимость из-за непогоды.

7, 8, 9 июля в Камчатском крае объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.

Родственники жертв крушения самолета получат в сумме более 3,5 млн рублей. Такая сумма прозвучала на заседании правительства Камчатского края.

Соболезнования семьям погибших принесли губернаторы дальневосточных регионов: Хабаровского края, Сахалинской области и республики Якутия.

Камчатский край Палана МЧС РФ Владимир Солодов

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