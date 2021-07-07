В РФ за сутки выявлено 23,9 тыс. новых случаев COVID-19

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 962 случая, умерли за сутки 725 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 962 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 938 (12,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 725 пациентов, наибольшее количество умерших в Санкт-Петербурге - 107, в Москве - 104, в Иркутской области - 31.

По выздоровлении были выписаны 20 067 человек.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 5 621 новый случай COVID-19 за сутки, 6 488 пациентов выздоровели.

Вслед за российской столицей наибольший прирост заболевших отмечен в Московской области - 2 531 новый случай, в Санкт-Петербурге - 1 906 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 682 634 случая коронавирусной инфекции, 140 041 умерший и 5 121 919 выписанных.