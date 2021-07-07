В Горячем Ключе возбудили дело после гибели двух мужчин при наводнении

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Гибель двух человек во время подтопления в Горячем Ключе (Краснодарский край) будут расследовать в рамках уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 54-летнего и 70-летнего мужчин в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Часть 3 статьи статьи 109 РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до четырех лет.

По данным следствия, мужчины во время подтопления в ночь на 6 июля отдыхали во времянке, которая была расположена на земельном участке одного из них в станице Пятигорская. Их тела утром обнаружил сын 70-летнего погибшего.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также будет проверена работа лиц, ответственных за оповещение людей о возможных подтоплениях и их эвакуацию.

Ранее сообщалось, что во время стихийных бедствий на Кубани погибли 8 человек. СК уже заявлял о возбуждении дела также по статье 109 УК РФ после гибели людей в Туапсинском районе.

Режим ЧС был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Горячем Ключе. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

Вблизи поселка Лермонтово была разрушена часть трассы "Джубга-Сочи". Сейчас на ней доступно двустороннее движение, но только по одной полосе в каждую сторону.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации. В круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.