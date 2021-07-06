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На Кубани завели дело после гибели трех человек во время подтопления

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Гибель трех человек во время подтоплений в Туапсинском районе Краснодарского края будут расследовать в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, поздним вечером 5 июля в результате ливня и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также из-за прилива воды в своем доме обнаружено тело 71-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Также будет проверена работа лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтоплений.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры проведут проверку по факту гибели трех человек в Туапсинском районе Кубани в результате подтоплений, также проверяются сведения о гибели еще двух человек.

Из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровней рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.

Красноярский край Туапсе

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