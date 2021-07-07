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В Туапсинском районе нашли восьмую жертву стихии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Туапсинском районе Кубани нашли еще одного погибшего за время недавнего наводнения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры.

Это восьмая жертва стихии. Некоторое время назад в этот же день прокуроры говорили о семи погибших. Тогда уточнялось, что четыре человека погибли в Туапсе, еще два - в Горячем Ключе, в Сочи дерево насмерть раздавило мужчину в автомобиле. Еще одного человека в Туапсинском районе унесло течением, он пропал без вести, говорили в прокуратуре.

Из-за наводнений, вызванных мощными ливнями, смерчей, селей и оползней в шести муниципалитетах края ввели режим ЧС. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба. Стихия затопила и повредила дороги, дома, завалила пляжи мусором.

По факту гибели людей в Туапсе расследуется уголовное дело.

В МЧС в ночь на 6 июля объявили, что ситуация с погодой на Кубани стабилизировалась. Сочинские пляжи были расчищены и открылись для посещения утром 7 июля.

Сочи Туапсе Горячий Ключ Краснодарский край прокуратура Кубани Кубань СКР

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