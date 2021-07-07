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Убытки операторов речных круизов в РФ за 2020 год превысили 1,6 млрд руб.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Убытки российских судоходных компаний, организующих круизы по рекам страны, за 2020 год превысили 1,6 млрд рублей. Об этом сообщила директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева.

"Крайне тяжело мы переживаем ковид и по 2020 году убытки судоходных компаний-членов Российской палаты судоходства превысили 1,6 млрд рублей. Мы, конечно, благодарны за реализацию механизма туристического кешбэка, это позволило несколько увеличить загрузку и хорошо бы, чтобы эта программа продолжалась", - сказала она на совещании "Развитие круизного туризма по реке Волге", организованном комитетом СФ по социальной политике.

Исаева подчеркнула, что у России – вторая после КНР протяженность внутренних водных путей – более 101 тыс. км в 60 субъектах. На них расположены 13 из 15 городов-миллионников.

"Ежегодно в круизах по российским рекам, исключая навигацию 2020 года, принимают участие от 300 до 400 тысяч российских и иностранных туристов. Семьи с детьми составляют от 10 до 15% от общего числа туристов на рейсах, в летние месяцы этот показатель выше. Судоходные компании имеют большой опыт организации целевых детских рейсов", - подчеркнула Исаева.

По ее словам, колебания показателей круизного туризма вызваны геополитическими, экономическими, природными (маловодность), эпидемиологическими факторами, а также недостатком инфраструктуры как водных путей, так и береговой инфраструктуры для приема судов и обслуживания туристов.

Российская палата судоходства

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