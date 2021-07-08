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Водолазы начали поиск "черных ящиков" и тел на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения пассажирского самолета Ан-26, разбившегося возле поселка Палана, работает группа водолазов специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, сообщает пресс-служба камчатского главка ведомства.

Водолазы обследуют дно на месте крушения самолета.

"Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача - поиск черных ящиков и тел погибших, а также зацепление троса за фрагменты фюзеляжа самолета для дальнейшего подъема из воды", - говорится в сообщении.

Вместе с тем продолжаются поисковые работы с привлечением наземной группировки. В течение суток спасатели обследовали 17,5 кв. км прибрежной зоны и 4,2 кв. км горной местности.

6 июля при во время выполнения рейса Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли.

Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Камчатка Ан-26

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