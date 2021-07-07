Обнаружены тела девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В МЧС РФ сообщили о обнаружении тел девяти погибших при крушении Ан-26 на Камчатке, одно тело опознано.

В ведомстве добавили, что поисковые работы осложнены сильным ветром до 18 м/с, туманом и волнами до 1,5 м высотой. "По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России", - добавили в МЧС.

На данный момент на месте работает наземная группировка спасателей в составе 51 человека.

Во вторник пассажирский самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. Позже части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. По предварительным данным, все 28 человек на борту самолета погибли.

Метеоусловия в момент посадки вблизи аэропорта назначения были сложными. Плохая погода и сейчас осложняет работу спасателей.