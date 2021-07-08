Поисковые работы на месте крушения Ан-26 приостановлены до утра

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили поисково-спасательную операцию на месте крушения Ан-26 на Камчатке до наступления светлого времени суток.

"Сегодня в ходе поисковой операции спасателями обследовано 25 км прибрежной линии, водолазами – 3,5 кв. км морского дна, в том числе с помощью беспилотной авиации – 1 кв. км. Работы проводились в условиях сильного ветра и высокого волнения моря", - сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что работы возобновятся утром.

"С наступлением светлого времени суток спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также на лодках на воде", - добавили в МЧС.

6 июля при во время выполнения рейса Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". Примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. На борту находились 28 человек, все они погибли.

Части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.