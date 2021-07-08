Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
на 08.07В России 5 707 452+24 818В мире 185 075 852+463 849

Поисковые работы на месте крушения Ан-26 приостановлены до утра

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели приостановили поисково-спасательную операцию на месте крушения Ан-26 на Камчатке до наступления светлого времени суток.

"Сегодня в ходе поисковой операции спасателями обследовано 25 км прибрежной линии, водолазами – 3,5 кв. км морского дна, в том числе с помощью беспилотной авиации – 1 кв. км. Работы проводились в условиях сильного ветра и высокого волнения моря", - сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что работы возобновятся утром.

В РоссииУ командира экипажа разбившегося Ан-26 было 3,3 тыс. часов налетаЧитать подробнее

"С наступлением светлого времени суток спасатели на квадроциклах и вездеходах продолжат обследовать район поисков по прибрежной линии, а также на лодках на воде", - добавили в МЧС.

6 июля при во время выполнения рейса Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". Примерно за десять минут до посадки перестал выходить на связь. На борту находились 28 человек, все они погибли.

Части фюзеляжа самолета нашли на склоне сопки и в море в 4 км от берега. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Ан-26 Камчатка

Новости по теме

Новости

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

В Петербурге запретили косить низкую траву из-за жары

Большинство россиян оказались сторонниками официального брака

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа

Запись на электронное голосование в Москве откроется 2 августа
Пандемия коронавируса

Кремль приветствовал заявление посла ЕС о COVID-сертификатах

Напавшего на банк в Тюмени арестовали за захват заложников

Пандемия коронавируса

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода

В Москве впервые возбуждено уголовное дело о приобретении QR-кода
Пандемия коронавируса

ЕС предложил РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');