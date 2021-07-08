Аналитики отметили спад производства лекарств в России на 9,2%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - С января по май 2021 года производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось на 9,2% год к году, до 1,7 млрд упаковок, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Как пишут "Ведомости", аналитики учли и выпуск вакцины от коронaвируса "Спутник V" (53,4 млн комплектов двух доз).

Показатель рос с 2018 года, когда было произведено 1,6 млрд упаковок лекарств. В первую очередь сокращение затронуло безрецептурные препараты, их отгрузки упали на 16% в годовом исчислении.

В денежном выражении производство препаратов выросло на 25,9% в годовом выражении, до 239,1 млрд рублей, что стало максимальным показателем с 2014 года, говорится в исследовании.

Изменения обоих показателей в RNC Pharma объясняют падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости.

Комментируя динамику производства, гендиректор "Озон фармацевтики" Андрей Горшков, сказал, что потребители перестали покупать много самых дешевых лекарств (до 50 рублей за упаковку) и выбирают более дорогие современные препараты, в результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут. По его словам, продажи брендированных препаратов его компании которые стоят 300-400 рублей за упаковку, выросли на 27% при общем нулевом росте продаж.

Кроме этого, производители стали выпускать больше препаратов, реализуемых на госзакупках, это российские дженерики, которые дешевле импортных оригинальных лекарств, добавил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Его слова подтверждает исследование, согласно которому из 20 крупнейших фармкомпаний отгрузки в натуральном выражении увеличились у тех, чья продукция реализуется на госзакупках. Наибольший прирост показала "Промомед рус" (годовой рост на 40%), которая недавно стала производить фавипиравир для лечения коронавирусной инфекции.

Беспалов также отметил рост интереса производителей к рынку госзакупок, поскольку продажи в этом сегменте растут, а в аптечных сетях они падают. По данным RNC Pharma, падение продаж лекарств в фармацевтической рознице в денежном выражении в I квартале этого года составило 6,7%, тогда как рынок госзакупок вырос на 23,4%.