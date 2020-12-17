Трудности с покупкой лекарств недавно испытали больше трети россиян

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Более трети граждан РФ (35%) за последние один-два месяца сталкивались с проблемами при покупке лекарств, среди жителей городов с населением численностью от 1 млн человек эта доля составила 44%, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение".

Исследование показало, что основные трудности сейчас - это отсутствие нужных лекарств в аптеках, дефицит медикаментов, рост цен на лекарства, отсутствие антибиотиков, продажа слишком многих лекарств по рецептам, в частности, антибиотиков.

В свою очередь, почти две трети россиян (62%) за последние один-два месяца не сталкивались с проблемами такого рода, самыми благополучными в этом плане оказались жители сел (68%), отмечают социологи.

Согласно опросу, 2% сограждан затруднились сказать, были у них проблемы с покупкой лекарств в этот период, а 1% россиян вообще не покупает лекарства.

Всероссийский опрос был проведен 13-15 ноября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.