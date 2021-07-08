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Китай выявил нарушения COVID-мер на рыбопромысловых судах РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Главное таможенное управления КНР в ходе видеоинспекций российских рыбопромысловых судов выявило ряд нарушений в профилактике COVID-19, сообщает Россельхознадзор.

Инспекции подвергаются суда, а также рыбопромышленные предприятия, в партиях продукции которых на территории КНР был выявлен коронавирус. В 2021 году проведено 9 инспекций, по их результатам от 2 судов приостановлен прием импортных деклараций до устранения выявленных нарушений.

Согласно сообщению, среди системных нарушений китайская сторона отмечает недостаточно эффективное расследование случаев обнаружения Китаем генетического материала коронавируса в партиях российской продукции (источник заражения не был установлен), отсутствие эффективных мер для устранения связанных с этим рисков.

Претензии были предъявлены и по поводу того, что после возвращения рыболовного судна в порт членов экипажа не тестируют на COVID, соответственно, здоровье сотрудников проверяют только в период рабочего процесса. Обращено внимание на то, что упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон, на неэффективность процедур прослеживаемости и отзыва некачественной продукции.

Представители Главного таможенного управления КНР также отметили, что проверки предприятий со стороны компетентного органа должны проводиться чаще, чем раз в два года.

Инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий, рыболовных и транспортных судов продолжаются.

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