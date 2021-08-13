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Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Это создает риски для мировой торговли

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китай закрыл один из терминалов порта Нинбо-Чжоушань, являющегося третьим в мире по грузообороту, после выявления случая заражения сотрудника COVID-19. Эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу и без того хрупкие цепочки поставок, а также глобальную торговлю в целом, сообщает Bloomberg.

Операции терминала Мэйшань были приостановлены 12 августа вплоть до "дальнейших распоряжений".

По данным консалтинговой компании GardaWorld, через Мэйшань проходит порядка 25% всех грузов порта Нинбо-Чжоушань. Эксперты компании предупреждают, что "приостановка работы терминала может иметь серьезные негативные последствия для объемов обработки и транспортировки грузов".

Это уже второй за последние несколько месяцев случай частично приостановки работы китайского порта из-за коронавируса. В конце мая порт Яньтянь в Шэньчжэне был закрыт почти на месяц, что привело к накапливанию запасов товаров у производителей, а также росту стоимости фрахта до рекордных уровней.

Остановка работы терминала Мэйшань на длительное время может оказаться особенно болезненной для мировой экономики, поскольку объемы морских грузоперевозок традиционно увеличиваются ближе к концу года, когда бизнес начинает готовиться к периоду рождественских праздников.

Представитель порта Лос-Анджелеса уже сообщил, что порт готовится к очередному сокращению грузооборота. В июне этого года он столкнулся с этим из-за закрытия порта Яньтянь.

По словам главного исполнительного директора логистической компании Mercury Resources Антона Познера, многие компании, фрахтующие суда, начали включать в страховые контракты риски, связанные с COVID-19.

Ситуация с терминалом Мэйшань вызывает опасения, что многие порты по всему миру в скором времени столкнутся со столь же мощной волной коронавирусных ограничений как и в прошлом году, когда потоки всевозможных товаров - от скоропортящихся продуктов до электроники - оказались фактически парализованными.

Руководство порта Нинбо-Чжоушань сообщило в четверг, что все остальные его терминалы работают в нормальном режиме, и оно активно взаимодействует с судоходными компаниями, перенаправляя их в другие терминалы.

Индекс стоимости фрахта Baltic Dry, отслеживающий цены на морские перевозки насыпных и навалочных грузов по всему миру, поднялся за последний месяц на 10% на фоне быстрого распространения штамма "дельта".

Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Китай Нинбо-Чжоушань Мэйшань коронавирус Шэньчжэнь США Лос-Анджелес

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