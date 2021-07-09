Найдены тела всех жертв крушения Ан-26 на Камчатке

Поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке найдены останки всех 28 погибших пассажиров и членов экипажа, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в санавиации региона.

"По предварительным данным, найдены останки, принадлежащие всем находившимся на борту людям. Они будут направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства.

Останки 19 человек были обнаружены в первые сутки после катастрофы, остальные – в пятницу, когда спасатели десантировались к обломкам самолета на склоне сопки.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Черный ящик самолета был обнаружен ранее в пятницу.