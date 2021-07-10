На Камчатке возобновили поиски на месте крушения пассажирского Ан-26

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возобновилась поисковая операция на Камчатке на месте крушения пассажирского Ан-26 возле поселка Палана, сообщает Главное управление МЧС России по региону в субботу.

"Продолжены поисковые работы силами наземных групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, на сегодня запланированы водолазные работы.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, выживших нет. Все тела погибших на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае был объявлен трехдневный траур.