Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На склоне сопки вблизи поселка Палана на Камчатке найден один из бортовых самописцев разбившегося Ан-26, сообщили "Интерфаксу" в администрации поселка.

"Обнаружен один из черных ящиков, при первичном осмотре без критических повреждений", - сказал собеседник агентства.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.