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Продажи экскурсионных туров по РФ почти остановились из-за ограничений в регионах

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Продажи экскурсионных туров по России практически остановились из-за антикоронавирусных ограничений, уже введенных в регионах, а также ожидания новых запретов, сообщила "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Дополнительные ограничительные меры в некоторых регионах практически остановили продажи экскурсионных туров по России. Например, в Калининградской области ввели запрет на автобусные экскурсии без прививки или ПЦР-теста. В результате даже если у туристов есть ПЦР-тест в начале недельного экскурсионного тура, через три дня срок его действия истечет, и им придется метаться по городу в поисках лаборатории, где сделают новый", - сказала она.

По словам Тюриной, серьезно пострадали от ограничений межрегиональные туры по Золотому кольцу. "Даже если одна область на Золотом кольце вводит новые ограничения, а соседняя нет, то все равно страдает весь маршрут. Исключить из тура какие-то регионы можно, – например, Ивановскую область, а какие-то нельзя – теряется смысл поездки. В результате спрос падает не столько от уже введенных ограничений, сколько от ожидания новых. Туры по Золотому кольцу сейчас продаются вдвое хуже, чем в начале июня", - сообщила представитель РСТ.

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Она отметила, что туристы едут в основном туда, где нет ограничений. А в тех регионах, где они вводятся, аннулируют туры и не покупают новые. Это, например, Калининградская область и Карелия.

"Но даже там, где продажи есть, их глубина заметно снизилась. Пострадал осенний этап программы кешбэка. Обычно в это время активно бронируют ноябрьские праздники, в этом году они попадают на акцию кешбэка, но продаж нет. По предварительным оценкам по итогам лета снижение продаж у туроператоров составит порядка 30% по сравнению с 2019 годом", - сообщила Тюрина.

Очередная распродажа туров по России с кешбэком проходит с 16 июня по 31 июля. Отправиться в путешествие в рамках акции можно в сентябре-декабре.

В последние недели большинство регионов РФ ввели те или иные антикоронавирусные ограничения для местных жителей и туристов. Чаще всего это требования о ПЦР-тестах или сертификатах о прививке при заселении в отели, QR-коды для посещения ресторанов, музеев и других объектов, ограничения на проведения массовых мероприятий и другие.

Россия РСТ

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