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Песков заявил о необходимости переговоров в Москве с талибами

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в курсе визита в Россию делегации талибов, эти контакты необходимы в свете напряженной ситуации в Афганистане, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, в курсе ли президент визита в Россию делегации движения талибов, которое в РФ признано террористической организацией.

"Безусловно, Владимир Путин в курсе", - ответил Песков.

"Контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, как развивается ситуация на границе Афганистана и Таджикистана. Эти переговоры необходимы", - добавил он.

Пескову также задали вопрос, готова ли Россия признать талибов в качестве правительства Афганистана, если движению удастся взять под контроль всю территорию этой страны. "Здесь вряд ли уместны эвентуальные рассуждения, поэтому не считаю возможным как-то отвечать на этот вопрос", - ответил он.

Тем временем официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) не планирует встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе визита в Москву.

"Такая встреча пока не запланирована", - сказал Шахин журналистам.

В ходе пресс-конференции Шахин отметил, что "Талибан" считал необходимым встретиться с представителями России для обсуждения последнего развития событий в Афганистане, так как РФ – важная региональная держава, "услышать озабоченности и дать разъяснения по ситуации в стране". "Это обычная встреча, ничего особенного. Мы и в будущем будем встречаться", - добавил он.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что делегация политического офиса движения "Талибан" находится в Москве.

Дмитрий Песков Владимир Путин РФ Талибан

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