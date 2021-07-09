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Талибы атаковали второй по величине афганский город Кандагар

Талибы атаковали второй по величине афганский город Кандагар
Афганские силы безопасности
Фото: Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершили нападение на Кандагар - второй по величине город Афганистана, расположенный на юго-востоке страны, сообщили в пятницу местные СМИ.

По данным СМИ, боевики захватили два КПП. На место событий для борьбы с наступающими талибами прибыли афганские силы безопасности.

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От местной полиции поступала также информация, что талибы окружены, и ситуация находится под контролем.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Ранее в пятницу один из руководителей политофиса в Катаре движения "Талибан", глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар заявил, что в соглашении "Талибана" с США не было пункта об обязательствах движения не брать контроль над административными центрами Афганистана.

Он отметил, что вывод иностранных войск сдерживает наступление "Талибана" на административные центры, движение привержено обязательствам не нападать на иностранные контингенты на территории Афганистана.

При этом Делавар подчеркнул, что "Талибан" не планирует брать силой все административные центры провинций Афганистана. "В 34 административных центрах провинций мы не будем проводить никаких вооруженных действий. Мы не будем силой захватывать уездные центры, во всех центрах мы не будем проводить активных боевых действий", - сказал Делавар.

По его словам, соответствующие гарантии через США доводились до официального Кабула вместе с требованиями об исполнении договоренностей об освобождении заключённых, однако власти Афганистана не исполняют свои обязательства. "Мы не будем захватывать административные центры провинций, чтобы не повлечь смерти афганских граждан", - подчеркнул представитель талибов.

Афганистан Талибан Кандагар

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