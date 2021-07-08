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Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном

Афганские солдаты покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) захватили КПП на границе Афганистана с Ираном, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя афганских властей и местные СМИ.

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Это - не первый случай, когда талибы берут под контроль афганский пограничный КПП. Associated Press отмечает, что ранее они захватили районы близ границ с Таджикистаном и Узбекистаном. Представитель "Талибана" сообщил в своем твиттере, что боевики были тепло встречены местными жителями в городе Ислам-Кала, в котором расположен КПП. Также он опубликовал видео, якобы показывающее, как боевики едут на грузовиках по городу, а толпа людей приветствует их.

Ислам-Кала является приграничным населенным пунктом в западной провинции Герат и располагается в 120 км от одноименной столицы провинции.

По сообщениям иранских СМИ, афганские солдаты, находившиеся в городе, покинули свои позиции и направились в Иран в поисках убежища.

Движение "Талибан" в последние месяцы постепенно усиливает свои позиции в различных афганских провинциях. Это происходит на фоне вывода из афганской территории сил США и их партнеров.

Ислам-Кала Афганистан Иран Талибан

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