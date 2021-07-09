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Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу

Стратегические бомбардировщики Ту-160 вернулись с Чукотки на базу
Архивное фото
Фото: Vladimir Astapkovich - Host Photo Agency via Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Два стратегических самолета Ту-160 в ходе учений совершили перелет с аэродрома Анадырь на базу в Саратовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Маршрут перелета проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.

Там отметили, что самолеты преодолели более восьми тысяч километров, в ходе перелета экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Анадырь - самый восточный город России, недалеко от морской границы России и США.

Как сообщал "Интерфакс", самолеты Ту-160 осуществляли перелет в Анадырь на Чукотке в 2020, 2019 и 2018 годах.

6 июля Минобороны РФ сообщило о старте учений дальней авиации. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По учебной тревоге были подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

В марте российские военные сообщили об учениях, на которых три атомные подлодки всплыли с проломом льда в Арктике, а два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 совершили перелет к Северному полюсу в прямом и обратном направлении.

Ту-160

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