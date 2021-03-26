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Сразу три атомных ракетоносца ВМФ РФ всплыли из-подо льда в Арктике

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сразу три атомных ракетоносца всплыли в Арктике, проломив полутораметровый лёд, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов в докладе президенту Владимиру Путину.

"Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров", - заявил Евменов.

По его словам, также впервые была проведена "практическая торпедная стрельба атомной подводной лодки из-подо льда с последующим приледнением практической торпеды, обнаружением её техническими средствами и подъемом на поверхность".

"По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения, военной и специальной техники подтвердили все свои заданные технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур", - сказал главком ВМФ РФ.

Арктика ВМФ Николай Евменов

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