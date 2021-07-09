Два бомбардировщика Ту-160 перебазировались на аэродром "Анадырь"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые способны нести ядерное оружие, в ходе учений перелетели из Саратовской области на аэродром "Анадырь" на Чукотке, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

"Два экипажа стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили перелет из Саратовской области на аэродром Анадырь в рамках летно-тактических учений дальней авиации", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Летный состав отработал беспосадочный перелет с аэродрома дислокации, преодолев при этом около 7 тысяч километров. Продолжительность полета - чуть более 7 часов", - сообщили в военном ведомстве. Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш добавил, что задачи, которые стояли перед экипажами на этот перелет, выполнены.

Ту-160 осуществляли перелет на Чукотку в 2020, 2019 и 2018 годах. 6 июля Минобороны РФ сообщило о старте учений дальней авиации. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. По учебной тревоге были подняты части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщили военные.

В марте этого года российские военные сообщили об учениях, на которых три атомные подлодки всплыли с проломом льда в Арктике, а два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 осуществили пролет к Северному полюсу в прямом и обратном направлении.

В марте 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к североамериканскому континенту". Тогда источники сообщили "Интерфаксу", что полет через Северный полюс совершили два российских противолодочных самолета в сопровождении истребителей и самолета-заправщика. В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.