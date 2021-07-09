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"Газпром нефть" усилит шельфовое направление и дообучит сотрудников

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" намерена усилить шельфовое направление, готовит для этого новую учебную программу для сотрудников ООО "Газпром нефть шельф", говорится в материалах компании.

"Газпром нефть" объявила тендер на разработку целевой программы развития компетенций управления шельфовыми проектами ("Шельф Проджект: Новый уровень") для ООО "Газпром нефть шельф". Цель программы - повышение профессиональных компетенций сотрудников, развитие профессиональных и управленческих компетенций. Планируется, что до конца 2022 года по этой программе пройдут обучение группы сотрудников численностью от десяти до 50 человек.

Ранее замглавы "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев сообщал, что компания считает актуальным освоение шельфа Арктики при текущих ценах на нефть, в связи с чем видит необходимость вести диалог с государством о поддержке геологоразведки на шельфе. Компания также считает партнерство одним из важных направлений развития шельфовых проектов.

В начале июня "НОВАТЭК" вошел в СП с "Газпром нефтью" по разработке шельфового Северо-Врангелевского участка, также "Газпром нефть" ведет переговоры по совместному освоению месторождений Нептун и Тритон на Сахалине.

Всего "Газпром нефть" владеет семью лицензиями на российском шельфе: Приразломное и Долгинское месторождения, Северо-Западный ЛУ, Южно-Обский ЛУ, Хейсовский ЛУ, Северо-Врангелевский ЛУ в Арктике, а также перспективной Аяшской площадью возле острова Сахалин, на котором уже открыты месторождения Тритон и Нептун.

Газпром нефть Вадим Яковлев НОВАТЭК

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