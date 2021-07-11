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ЦИК нашел недостатки в документах партий "Коммунисты России" и "Новые люди"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ЦИК РФ обнаружил недостатки в предоставленных документах на заверение списков для участия в выборах в Госдуму VIII созыва от партий "Коммунисты России" и "Новые люди" по одномандатным округам.

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Как сообщил в ходе заседания комиссии в воскресенье член ЦИК РФ Александр Курдюмов, некоторые нарушения в документах партии "Коммунисты России" связаны с отсутствием подписей кандидатов. Также выявлены отличия паспортных и заявленных личных данных. Всего выявлено четыре нарушения.

По словам члена Центризбиркома Эльмиры Хаймурзиной, некоторые нарушения партии "Новые люди" устранимы, часть из них - неустранимы. К примеру, не подписаны заявления о согласии баллотироваться, а также не предоставлены сведения о заграничном имуществе, о супругах и детях кандидатов. Она сообщила, что всего выявлено более ста нарушений в предоставленных документах.

Хаймурзина отметила, что партия "Новые люди" должна не позднее 13 июля предоставить в комиссию исправленные документы. Решение о заверении документов партии "Новые люди" или об отказе в нем будет вынесено ЦИК РФ 15 июля.

В ходе съезда партии "Коммунисты России", который прошел 30 июня, было выдвинуто 225 кандидатов по одномандатным округам. Партия "Новые люди" в ходе съезда 4 июля выдвинула 215 кандидатов по одномандатным округам.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (ещё троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ Госдума Коммунисты России Новые люди

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