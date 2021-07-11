ЦИК РФ заверил списки трех партий для участия в выборах в Госдуму

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России в воскресенье заверил списки партий "Единая Россия", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и КПРФ для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы VIII созыва. Также принято решение об открытии специальных избирательных счетов партий для ведения кампании.

"Единая Россия"

Центризбирком России заверил федеральный список партии "Единая Россия" из 395 человек и список из 219 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы 12 уполномоченных представителей "Единой России", а также пять уполномоченных по финансовым вопросам.

"Единая Россия" подала в ЦИК РФ документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму 6 июля. Всего от партии было выдвинуто более 600 кандидатов, почти треть из них - общественники и волонтеры.

Во главе федерального списка "Единой России" на выборы в Думу пойдут пять человек - министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова. Кандидатуры были предложены президентом России и одобрены на съезде партии 19 июня.

"Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ЦИК РФ заверил федеральный список кандидатов от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" из 302 человек, а также список из 222 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы десять уполномоченных представителей партии, а также один уполномоченный по финансовым вопросам, их списки будут направлены в региональные избиркомы.

Также ЦИК РФ принял решение об открытии специального избирательного счёта "Справедливой России - За правду" для ведения партией избирательной кампании.

"Справедливая Россия - За правду" представила свои документы для заверения списков кандидатов в Центризбирком 5 июля. Затем комиссия выявила недостатки в представленных партией документах. Всего было обнаружено шесть нарушений. "Справедливая Россия - За правду" подала в ЦИК РФ исправленные документы 8 июля.

Федеральную часть списка "Справедливой России - Патриоты - За правду" возглавили Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Также в первую пятерку вошли покойный кинорежиссёр Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Меньшов скончался 5 июля от осложнений после перенесенного коронавируса, но однопартийцы решили оставить его в списке.

Всего "эсеры" в ходе съезда партии выдвинули 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223 кандидата по одномандатным избирательным округам.

КПРФ

В воскресенье был также заверен федеральный список всех кандидатов от КПРФ в количестве 345 человек и список из 225 кандидатов по одномандатным округам. Зарегистрированы 27 уполномоченных представителей КПРФ, а также 17 уполномоченных по финансовым вопросам.

КПРФ представила свои документы для заверения списков кандидатов в Центризбирком 5 июля. Затем комиссия выявила недостатки в представленных партией документах. Всего было обнаружено 13 нарушений по 12 кандидатам КПРФ. Партия подала в ЦИК РФ исправленные документы 8 июля.

Общефедеральную часть списка КПРФ возглавил председатель партии Геннадий Зюганов, на втором месте - летчик-космонавт Светлана Савицкая, на третьем - директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин, на четвертом - зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, за ним - губернатор Орловской области Андрей Клычков, всего в ней 15 кандидатов. В составе общефедеральной части списка кандидатов 36 региональных групп. Также КПРФ выдвинула кандидатов на выборы в Госдуму во всех 225 одномандатных округах. Всего от партии ЦИК РФ были предложены 345 кандидатов.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), а также главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 14 из 32 партий, которые могут принять участие в предвыборной гонке.