ЦИК нашел недочеты в документах "Яблока" по выборам в Госдуму

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России обнаружил недостатки в документах партии "Яблоко", представленных документах на заверение избирательных списков на выборах в Госдуму VIII созыва. Партии дали время до 14 июля на исправление недочетов, сообщил член комиссии Антон Лопатин.

По его словам, большинство недочетов устранимы. Некоторые связааны с тем, что кандидаты не предоставили необходимые сведения о супругах.

Всего выявлены нарушения по 39 кандидатам от "Яблока". Как оценил Лопатин, в целом документы собраны кандидатами партии "удовлетворительно".

ЦИК 16 июля решит, заверит ли он документы "Яблока" или откажет партии в этом.

Предвыборный съезд "Яблока" решил, что общефедеральную часть списка на выборах в Госдуму возглавит председатель партии Николай Рыбаков. Всего в список партии вошли 310 кандидатов из 90 региональных групп. Также партия "Яблоко" выдвинула 161 кандидата по одномандатным округам.