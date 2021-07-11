Все очаги пожара в Тольяттинском лесничестве локализованы

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Все очаги возгорания в Тольяттинском городском лесничестве локализованы, полная ликвидация пожара потребует около полутора суток, сообщил в воскресенье глава города Николай Ренц в своем инстаграме.

Уточняется, что интенсивная борьба с огнем велась с участием самолета-амфибии Бе-200, прибывшего из Магнитогорска по просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Днем, по данным регионального ГУ МЧС, пройденная огнем площадь составила 152,6 га.

Информация о пожаре в Тольяттинском городском лесничестве поступила в субботу. Погибших и пострадавших нет. Распространения огня на населенные пункты удалось избежать. В связи с пожаром в городе был введен режим ЧС.

На месте пожара работают 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, задействованы вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и пожарный корабль.