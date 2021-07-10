В Тольятти ввели режим ЧС из-за пожара в городском лесничестве

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Тольятти из-за пожара в городском лесничестве между Центральным районом и поселком Портовый, охватившего 35 га, сообщает глава города Николай Ренц в своем инстаграме.

"Прокуратурой города Тольятти организована проверка соблюдения законодательства о лесопользовании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Информация о пожаре в Тольяттинском городском лесничестве поступила днем в субботу. Погибших и пострадавших нет, распространения огня на населенные пункты удалось избежать.

Для возможной эвакуации 224 человек из санатория "Лесной" подготовлены 11 автобусов.

К месту пожара были привлечены силы Волжского спасательного центра МЧС России, задействован вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.