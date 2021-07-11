В МЧС связали пожар в лесничестве Тольятти с поджогом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Поджог считается основной версией лесного пожара в Тольятти, сообщили "Интерфаксу" в МЧС по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщил в социальных сетях администрации Тольятти глава города Николай Ренц, пожар начался недалеко от грунтовой дороги, откуда огонь перекинулся на другие участки.

"Будут изучаться камеры видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог", - сообщил глава Тольятти.

Информация о пожаре в Тольяттинском городском лесничестве поступила днем в субботу. Погибших и пострадавших, а также распространения огня на населенные пункты удалось избежать. В связи с пожаром в городе введен режим ЧС. Площадь, пройденная огнем, составила 152,6 га.

В воскресенье в 17:45 удалось локализовать все очаги возгорания. Полная ликвидация пожара потребует около полутора суток. На месте пожара работают 310 сотрудников МЧС и пожарной охраны, задействованы вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России, самолет-амфибия Бе-200 и пожарный корабль.