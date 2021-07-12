В Новгородской области ввели COVID-ограничения для детей и подростков

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство Новгородской области вводит ограничения для детей и подростков в возрасте до 14 лет в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом, сообщили в понедельник власти региона.

"Детям и подросткам, в частности, запрещается посещать без взрослых торговые центры, концертные залы, музеи и предприятия общепита", - пояснили в правительстве.

Кроме этого, в регионе вводятся новые ограничения при организации экскурсий и посещении кафе и ресторанов.

Согласно сведениям властей, в течение недели в области число заболевших ежедневно увеличивалось на 125-145 человек. Половина из вновь инфицированных оказывалась в больницах. В регионе отмечен рост тяжелой заболеваемости среди молодежи и людей среднего возраста.

В связи с этим увеличилось число новгородцев, желающих получить прививки. "На вакцинацию возникли очереди", - сообщили в правительстве.

По информации властей, с начала эпидемии в области было выявлено около 33,4 тыс. инфицированных (за последние сутки - 145).

Свыше 32 тыс. новгородцев выздоровели, 187 человек - скончались.