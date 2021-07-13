Осужденный экс-глава Коми Торлопов добился досрочного освобождения

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ухтинский горсуд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего главы Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова, осужденного по "делу Гайзера" о коррупции, сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел ходатайство Торлопова, отбывающего наказание в исправительной колонии №29 в Ухте. С учетом всех обстоятельств дела и положительных характеристик суд принял решение об удовлетворении просьбы осужденного, который освобожден условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 19 дней.

Постановление в законную силу пока не вступило.

Как сообщалось, Торлопову в 2020 году суд отказал в условно-досрочном освобождении.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 160 млн рублей.

Бывший замглавы Коми Алексей Чернов получил 9 лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн рублей, Торлопов – 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Еще десять фигурантов дела получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы, в том числе условно.

Согласно фабуле уголовного дела, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты с использованием служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая". Кроме того, установили следствие и суд, подсудимые незаконно завладели деньгами ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" в сумме более 67 млн рублей, получили взятки в размере более 198 млн рублей, а также легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Общая сумма ущерба превысила 3,8 млрд рублей.

Следствие и обвинение в суде настаивали на том, что преступления были совершены фигурантами в составе ОПС, организатором которого был объявленный в международный розыск бизнесмен Александр Зарубин, а бенифициарами – Гайзер, Чернов и Торлопов.

Гайзер был задержан и арестован в сентябре 2015 года. Свою вину он не признал ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности.