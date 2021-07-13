Первые итоги испытания комбинации "Спутника V" и AstraZeneca опубликуют к концу июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Первые исследования комбинации вакцин от коронавируса "Спутник V" и AstraZeneca завершаются, их результаты планируется опубликовать уже в конце июля, сообщил во вторник директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник V" был первой вакциной, который предложил провести совместное исследование с AstraZeneca, эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран (...) мы ожидаем опубликовать результаты этого совместного клинического исследования с AstraZeneca в следующие две недели, к концу июля", - сказал Дмитриев журналистам в ходе брифинга.

По словам главы РФПИ, "результаты могут получиться потрясающие".

"Мы полагаем, что исследования в Азербайджане покажут высокую эффективность такого подхода, и мы ожидаем, что Serum Institute of India сможет производить и "Спутник V", и "Спутник V" для гетерогенного бустирования и совмещения", - отметил Дмитриев.

Партнерство предполагает сочетание вакцин разных производителей, выпускаемых SII, добавил он.